Flixtrain „Bei uns wird es keine erste Klasse und kein Bordrestaurant geben" 25. August 2025, 14:39 Uhr

André Schwämmlein hat Flix mitgegründet und zu einem erfolgreichen Unternehmen gemacht. (Foto: Sophia Kembowski)

Flix-Gründer André Schwämmlein verrät die Pläne für seine 65 neuen Züge. Er erklärt, warum die Koffermitnahme bei Flixtrain jetzt etwas kostet – und was sich bei der Deutschen Bahn ändern muss.

Interview von Caspar Busse und Vivien Timmler, Berlin

