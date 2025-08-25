Vor zwölf Jahren hat André Schwämmlein mit zwei Partnern das Unternehmen Flixbus in München gegründet. Inzwischen sind die grünen Fernbusse nicht nur überall in Deutschland und Europa unterwegs, sondern auch in den USA, in Indien und anderswo. Mit Flixtrain will Schwämmlein, 43, der Deutschen Bahn Konkurrenz machen. Bislang sind lediglich ein Dutzend Flix-Züge unterwegs. Doch er will das Angebot bald massiv ausweiten.
Flixtrain„Bei uns wird es keine erste Klasse und kein Bordrestaurant geben“
Flix-Gründer André Schwämmlein verrät die Pläne für seine 65 neuen Züge. Er erklärt, warum die Koffermitnahme bei Flixtrain jetzt etwas kostet – und was sich bei der Deutschen Bahn ändern muss.
Interview von Caspar Busse und Vivien Timmler, Berlin
