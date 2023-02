Von Jakob Arnold

Wer von München nach Nürnberg will, kann sich in einen ICE setzen, 50 Euro zahlen und kommt nach etwas mehr als einer Stunde an. Oder man nimmt sich eine Stunde mehr und wählt den Fernbus - für nur 15 Euro.

Seit genau zehn Jahren geht das. Im Februar 2013 eröffnete das Münchner Unternehmen Flixbus seine erste Buslinie zwischen den bayerischen Städten. Damals wurde der Fernbusmarkt liberalisiert: Vorher war es gesetzlich verboten, einen Linienverkehr zwischen Städten einzurichten, die auch eine Bahnverbindung haben. "Wir sind der Beweis, dass Konkurrenz das Geschäft belebt", sagt Chef und Mitgründer André Schwämmlein heute stolz.

Der Erfolg des Start-ups zahlt sich aus: Mit rund drei Milliarden Euro wird die Firma inzwischen bewertet. Über die eigenen Finanzen hüllt sich das Unternehmen allerdings in Schweigen. Nicht einmal Umsätze veröffentlichte Flixbus bislang.

"Das wollen wir heute ändern", sagt Schwämmlein. Zumindest teilweise: 1,5 Milliarden Euro hat das Unternehmen im vergangenen Jahr umgesetzt, ein Rekord und fast eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr, wie es heißt. Vor der Corona-Pandemie war Flixbus nach eigenen Angaben zumindest im europäischen Markt profitabel. Für 2022 weist das Unternehmen nun auch insgesamt - also beispielsweise auch inklusive des 2021 übernommenen US-Anbieters Greyhound - ein positives Jahresergebnis aus. Bei der Höhe des Gewinns kehrt Finanzvorstand Christoph Debus allerdings wieder zurück zum Schweigen. Nur so viel: Er sieht sein Unternehmen stabil finanziert und hat deshalb auch keine Eile, was einen möglichen Börsengang angeht.

Viele junge Firmen haben ihre größten Probleme in der Startphase. Bei Flixbus war es anders: Am schwierigsten waren die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021. In Deutschland beispielsweise musste das Unternehmen seinen Betrieb insgesamt mehrere Wochen komplett einstellen. "In der Corona-Krise hatten Politiker große Macht. Sie konnten entscheiden, wie die Menschen zu leben haben", sagt Schwämmlein. "Das ist wie eine Droge, von der die Politik nicht abhängig werden sollte."

Nach der Pandemie ist vor dem Deutschland-Ticket

Und nach der Pandemie gibt es die nächste Herausforderung für Flixbus. Im Mai kommt das Deutschland-Ticket, quasi eine Flatrate für Regional- und Nahverkehr zum Preis von 49 Euro im Monat. Für private Fernbus-Anbieter gilt es nicht. Immer wieder betont die Flixbus-Führung deshalb, das Ticket sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Sie wollen jedoch in den Tarif mit aufgenommen werden und für Fahrten vom Staat bezahlt werden. Finanzchef Debus sieht in der aktuellen Ausgestaltung eine wettbewerbsverzerrende Subventionierung der Regionalbahnen.

Doch Deutschland ist nur einer von vielen Märkten des Unternehmens. Nur ein Jahr nach der Gründung rollten die ersten Busse nach Österreich und in die Schweiz. Heute ist Flixbus neben Europa auch in Nord- und Südamerika sowie in der Türkei aktiv. Fast jeder vierte Passagier des Unternehmens fährt mittlerweile dort. Debus erklärt die Bedeutung des Landes damit, dass das Straßennetz dort besser ausgebaut ist als die Schiene.

Auch in Deutschland ist Flixbus auf gut ausgebaute Autobahnen angewiesen. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will dabei unterstützen. Er sagt in seiner Grußbotschaft zum Firmengeburtstag, sein Ministerium wolle 8,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Fernstraßen stecken. Über eine Zusage beim 49-Euro-Ticket hätte sich Flixbus wohl mehr gefreut.