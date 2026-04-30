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Fast die Hälfte aller Männer und mehr als ein Drittel aller Frauen flirten im Büro.
Fast die Hälfte aller Männer und mehr als ein Drittel aller Frauen flirten im Büro. All mauritius images/SeventyFour

Viele Menschen flirten gerne im Büro, und zwar an ganz speziellen Orten. Welche das sind und wie viele Befragte bereits Kollegen gedatet haben.

Von Nils Heck, Köln

Flirten am Arbeitsplatz ist ein wenig wie der Drucker, den man seit Tagen scheut, auch nur zu schief anzuschauen: Man weiß nie, ob das jetzt funktioniert – oder all die Hoffnungen in einem mittelgroßen Wutanfall mit viel Gezeter und vielleicht sogar der ein oder anderen Träne enden. Trotzdem versuchen viele Menschen in Deutschland immer wieder das eigentlich Unmögliche und suchen die Liebe ihres Lebens ausgerechnet an dem Ort, an dem man ja eigentlich möglichst wenig Zeit verbringen möchte: am Arbeitsplatz.

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