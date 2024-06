SZ Plus Fisker : Es droht die nächste E-Auto-Pleite

Der US-Autobauer Fisker ist in finanziellen Schwierigkeiten. Die Produktion in Österreich steht still, die Verhandlungen mit einem Partner sind gescheitert. Jetzt setzt die Börse den Handel mit Fisker-Aktien aus. Ist das das Ende?

Von Christina Kunkel