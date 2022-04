Von Saskia Aleythe, Hamburg

Um halb acht ist Schoko-Jonny schon heiser. Kein Wunder, man hört ihn auch drüben bei Käse-Tommi, 15 Meter weiter. Jonny röhrt, während er Tüten vollstopft mit Süßigkeiten. "Zehn Euro, hier 'n Zehner, hier 'n Zehner", schreit er und wird immer lauter. Kurze Drehung in seinem Wagen, er holt die nächste Kiste raus, dann wird es richtig wild, seine Stimme ist jetzt ein Motor, der heiß läuft wie in der Formel 1. "Jaaaaaaa", erwischt es die Leute vor ihm, man würde jetzt was kaufen, nur um Schoko-Jonny zu beruhigen. Diesen Mann, der auch kreischen kann wie eine Kettensäge. Zwei Mal klatscht er an das Vordach, Gelächter, dann fliegen ein paar Tüten Marshmallows durch die Gegend. Ein bisschen Anfüttern muss sein.