27. August 2018, 11:41 Uhr Fischfarmen in Chile Problemlachs

Der Atlantische Lachs hat im Südpazifik nichts verloren - trotzdem werden seit den späten Siebzigerjahren Zuchtfarmen wie in Europa betrieben.

Was sind das für Fische, die wir so gerne essen? Hunderttausende Lachse sind aus einer Aquafarm in Chile ausgebrochen, und plötzlich wird klar: Essen sollte man diese Tiere auf keinen Fall.

Von Boris Herrmann

Man ist ja erst mal geneigt, zu den Fischen zu halten. Schwimmt, so schnell ihr könnt! Flieht aus der Zuchtstation, der Kerkerhaft auf dem Ozean, der Antibiotika-Berieselung und dem unausweichlichen Schicksal als Supermarkt-Fischfilet!

Ökologisch gesehen sieht die Sache anders aus. Die 690 000 Atlantischen Lachse haben im Südpazifik nichts zu suchen, worauf schon der Name schließen lässt. In freier Wildbahn vor der Küste Chiles gelten sie als Plage, als fremde Raubfische, die heimische Arten dezimieren, womöglich ausrotten. Und wenn sie ...