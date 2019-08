Schwerin (dpa/mv) - Die Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern ist trotz Forschungs- und Förderprogrammen laut Statistikamt zuletzt geschrumpft. Im vergangenen Jahr produzierten 19 Betriebe der Branche in Mecklenburg-Vorpommern zusammen knapp 797 Tonnen Fische in Kreislaufanlagen, Teichen und Becken, wie das Statistische Landesamt in Schwerin mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 1130 Tonnen gewesen, im Jahr 2015 noch 1170 Tonnen.