Neustadt-Glewe (dpa/mv) - In der Lewitz südlich von Schwerin beginnt heute das traditionelle Abfischen der Karpfenteiche. Etwa 250 bis 300 Tonnen Fisch werden dort in jedem Herbst aus den Teichen geholt. Etwa die Hälfte davon besitze das nötige Mastgewicht von 1,5 Kilogramm und mehr und komme in den Handel, sagte Hermann Stahl, Geschäftsführer der Lewitz Fisch GmbH Neuhof. Verkaufsreife Karpfen würden bis zur Auslieferung in sogenannten Hältern untergebracht, die kleineren Exemplare in die Winterbecken umgesetzt. Etwa drei bis fünf Sommer benötige ein Karpfen, bis er das übliche Schlachtgewicht erreiche. Besonders alte und deshalb geschonte Tiere bringen es laut Stahl in seinen Teichen auf bis zu 20 Kilogramm.