26. September 2018, 00:00 Uhr Firmenpräsentation In eigener Mission

Unternehmen setzen zunehmend auf neue Konzepte wie Roadshows, um mehr Aufmerksamkeit von den Kunden zu bekommen. Denn bei diesen Formaten können sich die Firmen leichter präsentieren und von anderen Betrieben abgrenzen.

Von Christiane Kaiser-Neubauer

Der Start erfolgte beim Stuttgarter Mercedes-Cup im Juni, seitdem tourt die "#HeyMercedes Roadshow" durchs ganze Land. Nach Berlin, München und zuletzt Mainz steht als nächster Stopp Hannover auf dem Programm. "Die Gäste können eine breite Vielfalt an Fahrzeugen testen, sich über unterschiedliche Modelle wie die C-Klasse und X-Klasse aber auch Hybridantriebe informieren und als Besonderheit auch die neue A-Klasse fahren", sagt Karsten Mayer, der bei Mercedes für die Ausrichtung dieser Marketingkonzepte verantwortlich ist. Die Veranstaltungen auf Teststrecken, in Autohäusern oder Innenstädten haben in der Autowelt Tradition. Neu ist allerdings, dass einige Marken die Roadshow als Ersatz für den Messeauftritt nutzen und auch Unternehmen der Elektronik-, Schmuck- und Modeindustrie stark auf diese Art der Präsentation setzen.

Wurden die Marketingbudgets in der Vergangenheit für ausgesuchte Welt-Leitmessen gebündelt, geht der Trend nun zu flexiblen Formaten. "Eine Roadshow ist eine temporäre Veranstaltung, die in einer Abfolge an verschiedenen Orten stattfindet und spezielle Ereignisse für eine Marke und Produkte inszeniert", erklärt Manfred Kirchgeorg, Professor für Marketingmanagement an der Handelshochschule Leipzig (HHL Leipzig). Statt die Kunden auf eine fixe Branchenschau zu locken, gehen die Unternehmen direkt auf ihre Zielgruppe zu. Jüngstes Beispiel ist die Schweizer Uhrenmarke Breitling, die ihre neuen Modelle zu Jahresbeginn in einer globalen Roadshow von Tokio bis New York präsentierte. Auf dem Programm für Händler, Journalisten, Uhrensammler und Influencer standen Präsentationen, Workshops und Gesprächstermine mit dem Breitling-Chef.

"Viele Messen haben ein Branchenkorsett"

Firmen können sich so leichter präsentieren und von anderen Unternehmen abgrenzen. "Der Kunde kann mein Unternehmen, meine Mitarbeiter und die Marken-DNA ganz konzentriert kennenlernen. Die standardisierten Messen sind zunehmend eine Restriktion für eine besondere und individuelle Präsentation", sagt Kirchgeorg. Für die Roadshows wird teils bewusst ein branchenfremdes Umfeld gewählt. Beispiel Volvo: Der schwedische Autokonzern hat den neuen SUV XC40 erstmals auf der Mailänder Modewoche gezeigt und damit den Rückzug von konventionellen Automessen fortgesetzt. Nach dem Aus bei der Frankfurter IAA und Detroit Motor Show hat Volvo jüngst auch das Ausscheiden vom Genfer Salon verkündet.

"Viele Messen haben ein Branchenkorsett und dieses gibt mir nicht wieder, wer meine Kunden der Zukunft und meine Wettbewerber von morgen sind", sagt Kirchgeorg. Wie mühelos die Grenzen ignoriert werden können, zeigen die Konzerne Google und Amazon. Mercedes geht ebenso neue Wege auf der größten Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas. "Unsere Zielgruppen werden immer spezifischer und konsumieren auch immer gezielter unterschiedliche Medien. Deshalb ist für uns wichtig, dass die Passform zwischen dem Thema, den Produkten und der Kommunikationsplattform optimal stimmt", sagt Mayer. Bei Roadshows liegt der Fokus der Luxusmarke eher auf potenziellen neuen Käufern. "Unsere Kunden kennen wir und wissen, über welche Kommunikationskanäle wir sie erreichen können. Die Roadshow ermöglicht uns den Kontakt zu neuen Zielgruppen", sagt Mayer. So wolle man derzeit bei Mercedes verstärkt Frauen als Zielgruppe ansprechen. Wichtig sei aber der ausgewogene Mix zwischen Aktivitäten für Bestandskunden und Neukundenakquise, betont Mayer.

Die Wahl der Kommunikationsplattform verpflichtet auch. Design, Präsentation und Ablauf von eigenen Veranstaltungen müssen überzeugend wirken, um bei den Gästen einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Vorteilhaft ist, dass regionale Aspekte wie Händlernetz und Preisgestaltung integriert werden können. Den Mehrwert der vollen Aufmerksamkeit lassen sich die Unternehmen durchaus etwas kosten, ein Messebudget ist nicht zwingend höher. Das Konzept der Roadshow wird am Markt vielfältig umgesetzt. Es gibt sie bei Liebherr Baumaschinen ebenso wie bei Konsumgütern der Marke Samsung und Mähdreschern von Claas. "Wir haben alle noch die Coca-Cola-Weihnachtstrucks vor Augen, eine sehr erfolgreiche Werbekampagne. Auch neue Firmenchefs reisen zu den einzelnen Standorten, um sich ihren Mitarbeitern vorzustellen", sagt Kirchgeorg.

"Was fehlt ist der multisensuale, alle Sinne ansprechende Kontakt."

Längst Usus sind Roadshows in der Finanzwelt, so buhlen Konzern-Führungsriegen etwa vor einem Börsengang persönlich um die Gunst der Investoren. Selbst Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat das 2012 getan. Digitale Medien wie Facebook haben die gesamte Marketingwelt zwar auf den Kopf gestellt, der Stärke des persönlichen Kundenkontakts haben sie aber wenig entgegenzusetzen. Gerade wegen der Digitalisierung nimmt das Bedürfnis an Live-Kommunikation in der realen Welt zu. "Was fehlt ist der multisensuale, alle Sinne ansprechende Kontakt. Genau das wäre eigentlich die Stärke der Messe", sagt Kirchgeorg.

Doch die Massenveranstaltungen hätten einen Ablenkungsgrad, den man schlecht vermeiden kann. Wer schon einmal da ist, informiert sich gleich auch über die Neuheiten der Mitbewerber. Um den Branchentreff maximal zu nutzen, veranstalten große Marken zunehmend parallel oder im Vorfeld von Messen individuelle Events. Mercedes hat etwa zur IAA 2017 die internationale Zukunftskonferenz "Me Convention" aus der Taufe gehoben.