Sie nannten es „Project OT“. OT für Organization Transformation. Und so großspurig, wie sich das anhört, war es auch gedacht. In manchen Bereichen wollte der Meta-Konzern beginnend in diesem Frühjahr bis zu 60 Prozent seiner Angestellten durch KI-Agenten ersetzen. Diese, so der Plan, sollten angeleitet und überwacht werden von einer Art von Supermitarbeitern, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Auch diese sogenannten 10x-Performer wollte man mithilfe von KI in der Belegschaft ausfindig machen. Ausgedacht hatten sich den kühnen Plan Leute aus der obersten Führungsetage und ihr Chef Mark Zuckerberg bei einer Klausur auf Hawaii in diesem Januar.