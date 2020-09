An den Börsen geraten große Banken nach den Geldwäsche-Enthüllungen unter Druck. Die Grünen sprechen von "Staatsversagen in großem Stil".

Die Enthüllungen über das Versagen von Banken und Behörden im Kampf gegen Geldwäsche treffen den Aktienkurs der Deutschen Bank. Die Papiere von Deutschlands größtem Geldhaus fielen am Montag zu Handelsbeginn um mehr als fünf Prozent. Der deutsche Leitindex Dax fiel lediglich um rund zwei Prozent. Die Aktie der Deutschen Bank verlor auch stärker als ein wichtiger Index europäischer Banken, der Euro Stoxx Banks. Der Index fiel um fast vier Prozent am Montagmorgen. Geldwäscher haben die globale Infrastruktur der Deutschen Bank laut den FinCEN-Files nicht nur länger und in größerem Umfang genutzt als bisher angenommen, in der Bank haben auch offenkundig die Sicherheitssysteme versagt.

Auch die Papiere anderer Banken, die Teil des Leaks sind, fielen deutlich. Die Aktien der größten europäischen Bank, der HSBC, verloren an der Hongkonger Börse mehr als vier Prozent. Auch die Aktien der britischen Standard Chartered gaben deutlich nach.

Die Grünen im Europaparlament kritisierten die aufgedeckten Defizite im Kampf gegen Geldwäsche als "Staatsversagen in großem Stil". "Dieser Weckruf kommt zur rechten Zeit", sagte Sven Giegold, der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der Fraktion.

"Es ist skandalös, dass internationale Großbanken auch nach der globalen Finanzkrise Geldwäsche in großem Stil zulassen." Alle Versprechen der Banken, die Finger von kriminellem Geld zu lassen, seien spätestens jetzt unglaubwürdig: "Mit einem erfolgreichen Kampf gegen Steuerdumping und Finanzkriminalität wären die öffentlichen Kassen voll statt leer."

Die am Sonntagabend vom internationalen Recherchenetzwerk ICIJ, an dem auch die Süddeutsche Zeitung beteiligt ist, bekanntgemachten Informationen aus einem Datenleck des US-Finanzministeriums belegen, dass Banken aus aller Welt über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt haben. Die Institute akzeptierten trotz strenger Regularien mutmaßliche Kriminelle als Kunden und führten für diese Überweisungen in Milliardenhöhe aus. Gemeldet wurden diese Vorgänge mitunter zögerlich und teils mit jahrelanger Verspätung. Auch

Die Grünen werden Giegold zufolge im neuen Steuer-Ausschuss des Europaparlaments eine Auswertung und eine Anhörung zu dem Datenleck auf den Weg bringen. "Interessant dürfte vor allem sein, wann genau welche der beteiligten Banken zuletzt fragwürdige Geschäfte gemacht hat", sagte der Finanzpolitiker. Die Globalisierung des Verbrechens benötige eine europäische Reaktion.

Die gemeinsame Geldwäscheaufsicht mit einer europäischen Financial Intelligence Unit (FIU) müsse jetzt rasch kommen, forderte Giegold. Der Widerstand vieler Mitgliedstaaten gegen eine europäische FIU sei ein Skandal. Auch in Deutschland müsse die große Zahl an Geldwäscheskandalen wirksame Konsequenzen haben. Die beim Zoll angesiedelte FIU müsse schlagkräftiger werden. Das verschärfte Unternehmenssanktionsrecht müsse zügig ohne weitere Verwässerungen beschlossen werden.

Alle Bundesländer müssten die zuständigen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften stärken: "Die strengsten Gesetze sind nichts wert, wenn die Strafverfolgungsbehörden ausgehungert werden."