Im vergangenen Sommer hat die Labour-Partei in Großbritannien einen fulminanten Wahlsieg errungen. Die Hoffnungen auf den dringend nötigen Aufschwung waren groß. Gewachsen ist bis heute aber nur der Frust.

Von Martin Wittmann, London

Wenn die Finanzministerin ausgerechnet in jener Woche, in der ihre Partei den einjährigen Jahrestag an der Macht feiert, vor laufenden Kameras im Parlament weint, dann ist das entweder ein sehr gutes oder ein sehr schlechtes oder gar kein Zeichen. Ist es ein sehr gutes? Nun, es waren keine Freudentränen, so viel steht fest. Ein sehr schlechtes? Rachel Reeves, 46, dementierte in den folgenden Tagen, dass die wirtschaftliche Misere oder die politischen Zwänge zu ihrer Bedrücktheit geführt hätten. Vielmehr sei ihr Weinen am vergangenen Mittwoch, ihrem 364. Tag im Amt, einer persönlichen Angelegenheit geschuldet gewesen und somit politisch gar nicht als Zeichen zu werten. Einem Fernsehsender sagte die „Iron Chancellor“, die eiserne Finanzministerin: „Ich schätze, das, was meinen Job von dem vieler Ihrer Zuschauer unterscheidet, ist, dass es bei mir im Fernsehen zu sehen ist, wenn ich einen schlechten Tag habe.“