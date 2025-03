Von Verena Mayer, Wien

Der österreichische Nationalökonom Markus Marterbauer ist Volkswirt, sein Lieblingsthema: staatliche Eingriffe in den Markt. Er ist für die Besteuerung Vermögender und einer, der seine Meinung dazu auch mal pointiert in den sozialen Medien äußert. Als 2022 der Red-Bull-Gründer und Multimilliardär Dietrich Mateschitz starb, drückte Marterbauer auf X der Familie sein Beileid aus. Und fügte hinzu, dass man „gleichzeitig betrauern“ dürfe, dass es in Österreich „keine Erbschaftsteuer gibt“. Denn diese würde im Fall Mateschitz mindestens drei Milliarden Euro in die Pflegekassen spülen. Zwar schob Marterbauer kurz darauf nach, dass er diesen Post wohl nicht direkt nach Mateschitz’ Tod hätte absetzen sollen, seine „Forderung nach progressiver Erbschaftsteuer zur Pflegefinanzierung“ halte er aber aufrecht.