23. Dezember 2018, 18:45 Uhr Finanzmärkte Schwaches Aktienjahr geht zu Ende

Nach sechs Gewinnjahren in Folge wird der deutsche Leitindex Dax 2018 wohl mit einem Minus enden. Experten sprechen schon von einer schlechten Stimmung bei Anlegern.

In der verkürzten Weihnachtswoche hoffen die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf ein halbwegs versöhnliches Ende eines verkorksten Jahres. Doch an diesem Donnerstag und Freitag dürfte es kaum gelingen, die bislang miese Bilanz noch entscheidend aufzupolieren. "Die Stimmung der Anleger hat inzwischen Züge der Kapitulation angenommen", beschrieb Guido Schäfers im Bernecker-Börsenbrief die aktuelle Lage. Belastungsfaktoren wie die Sorge vor steigenden Zinsen, die Anleihen attraktiver machen könnten, die internationalen Handelsstreitigkeiten oder der Brexit dürften Börsianern zufolge dafür sorgen, dass der deutsche Leitindex Dax nach sechs Gewinnjahren in Folge 2018 nun wohl im Minus endet. Die vergangene Handelswoche beendete der Dax 2,1 Prozent im Minus.