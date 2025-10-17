Es kriselt in der Finanzwelt. Gleich an mehreren Stellen schwelen Brände, die sich zu einem riesigen Feuer entwickeln könnten. Die Politik mimt Gelassenheit, aber hinter den Kulissen sieht es anders aus.

Finanzkrisen beginnen nicht mit Getöse. Finanzkrisen schleichen sich an. Sie entstehen oft weit weg von den Metropolen und schwelen so lange unbemerkt vor sich hin, bis plötzlich das ganze Haus in Flammen steht. Das war 2007 so, als in den Weiten Amerikas immer mehr Eigenheimbesitzer ihre steigenden Kreditraten nicht mehr bezahlen konnten und damit eine Kettenreaktion in Gang setzten, die ein Jahr später in New York und München ganze Bankkonzerne zusammenbrechen ließ. Und das war auch 2010 so, als die jahrelang kaum beachtete Schuldenpolitik der griechischen Regierung das Land an den Rand des Staatsbankrotts führte und die gesamte Euro-Zone ins Wanken brachte.