Wiesbaden/Erfurt(dpa/th) - Thüringer Kommunen haben im vergangenen Jahr teure Kassenkredite zur Überbrückung kurzfristiger Zahlungsengpässe deutlich getilgt. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, hatten die Kommunen im Freistaat 2018 noch 85 Millionen Euro an Kassenkrediten in ihren Kernhaushalten stehen. Diese Darlehen lassen sich mit dem Dispositionskredit eines privaten Verbrauchers vergleichen.

Ein Jahr zuvor schlugen noch 495 Millionen Euro an Kassenkrediten zu Buche. Die Gesamtsumme sank damit um mehr als 24 Prozent. Statistisch stand damit jeder Einwohner in Thüringen mit 40 Euro in der Kreide. In Deutschland betrug die Gesamtsumme der Kassenkredite Ende 2018 nach einem Rückgang um 16,7 Prozent rund 35,2 Milliarden Euro.