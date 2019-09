Wiesbaden (dpa/lhe) - Über eine Umverteilung von Steuereinnahmen will das Land Hessen den Kommunen rund 400 Millionen Euro mehr im Jahr zur Verfügung stellen. Bei dem Programm "Starke Heimat Hessen" sind auch 200 Millionen Euro für die Unterstützung wichtiger kommunaler Aufgaben wie etwa der Kinderbetreuung oder der Digitalisierung vorgesehen. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) will heute zusammen mit seinen Kollegen aus dem Sozial- und Digitalressort, Kai Klose (Grüne) und Kristina Sinemus (parteilos), in Wiesbaden erklären, wie sich das Programm in den einzelnen Kommunen auswirken kann. Das Geld stammt aus der Gewerbesteuerumlage. Die Neuregelung soll von 2020 an greifen.