Wiesbaden/Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Schulden sind im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent auf knapp 34,4 Milliarden Euro gestiegen. Grund seien wie in Schleswig-Holstein Schuldenaufnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf der HSH Nordbank, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag in der Hansestadt demnach bei 18 734 Euro. Neben Hamburg und Schleswig-Holstein rutschte nur noch Bremen tiefer in die roten Zahlen; alle andere Bundesländer konnten ihre Verschuldung auch dank guter Steuereinnahmen abbauen. Den größten Rückgang verzeichnete der Statistik zufolge Bayern mit knapp 14 Prozent.