Artikel per E-Mail versenden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Finanzvermögen des Landes Hessen ist im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent auf rund 33 Milliarden Euro gesunken. Das berichtete das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden. Insgesamt verfügten demnach Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung inklusive Extrahaushalte über 963,8 Milliarden Euro, ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zu 2017. Das Finanzvermögen des Bundes verringerte sich um 4,8 Prozent auf 322,2 Milliarden Euro.

Die Länder verfügten den Statistikern zufolge über insgesamt 247,5 Milliarden Euro (plus 7,3 Prozent), die Gemeinden und Gemeindeverbände über 218,4 Milliarden (plus 5,4) und die Sozialversicherung über 175,7 Milliarden Euro (plus 10,4). Das Bundesamt berücksichtige bei seiner Erhebung Finanzvermögen wie unter anderem Aktien, Kontoeinlagen oder Wertpapiere beim nicht-öffentlichen Bereich wie Banken und private Unternehmen.