Schwerin (dpa/mv) - Bürger und Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern stehen derzeit mit rund 190 Millionen Euro beim Land in der Kreide. Allein an offenen Steuerforderungen stehen 116,8 Millionen Euro im Raum, wie das Finanzministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Der Rest entfalle auf andere offene Forderungen. Allerdings verbessere sich die Lage. Die Rückstände bei Steuern konnten seit 2016 kontinuierlich gesenkt werden, wie ein Sprecher sagte. Ende 2016 standen noch 155,2 Millionen offene Steuerforderungen im Raum, ein Jahr später 147 Millionen und Ende 2018 dann 140,6 Millionen Euro. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet.