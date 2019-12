Potsdam (dpa/bb) - Der Landesrechnungshof Brandenburg nimmt in seinem neuen Jahresbericht wieder die Arbeit der Landesregierung kritisch unter die Lupe. Dabei geht es etwa um Themen wie die Beschaffung oder um die Lagerung von Beweisstücken. Der Präsident des Landesrechnungshofs, Christoph Weiser, überreicht den neuen Bericht heute in Potsdam Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. In ihrem Bericht, den die Prüfbehörde im vergangenen Jahr vorstellte, ging es unter anderem um die wirtschaftliche Unterbringung der Landesverwaltung oder um die Spielbankabgabe.