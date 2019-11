München (dpa/lby) - Erstmals in der Geschichte des Freistaates steigt der kommunale Finanzausgleich im kommenden Jahr auf mehr als zehn Milliarden: auf ein neues Rekordhoch von fast 10,3 Milliarden Euro. Darauf verständigten sich Vertreter der Staatsregierung und der vier kommunalen Spitzenverbände am Donnerstag in München. Das bedeutet - wie üblich - ein sattes Plus, diesmal von 3,2 Prozent. Im laufenden Jahr fließen 9,97 Milliarden Euro vom Land an die bayerischen Städte, Gemeinden, Landkreise und Bezirke. "Wir bleiben ein verlässlicher Partner der Kommunen", betonte Finanzminister Albert Füracker (CSU).

Mit dem Finanzausgleich regelt der Freistaat die Aufteilung von Steuereinnahmen unter Gemeinden, Städten, Landkreisen und Bezirken. Der Umfang des Ausgleichssystems steigt unter anderem wegen der sprudelnden Steuereinnahmen seit Jahren auf immer neue Rekordwerte.