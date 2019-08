Meißen (dpa) - Die Finanzminister von Niedersachsen und Sachsen, Reinhold Hilbers und Matthias Haß (beide CDU), sehen beim Modell für die Grundsteuerreform noch Potenzial für Nachbesserungen. Sie brauche eine zukunftssichere und gerechte Basis und eine neue Bemessungsgrundlage für alle Grundstücke und Häuser, erklärten sie laut Mitteilung am Rande eines Treffens in der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH am Mittwoch. Dafür müssten bundesweit rund 35 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. In Niedersachsen seien es rund 3,5 Millionen, in Sachsen rund 2 Millionen.