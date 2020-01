Mainz (dpa/lrs) - Höhere Steuereinnahmen und niedrigere Ausgaben für Zinsen haben im vergangenen Jahr mehr Geld in die Kasse des Landes Rheinland-Pfalz gespült als gedacht. Die Einnahmen lagen mit 18,47 Milliarden Euro um 503 Millionen über den Erwartungen, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Mainz anlässlich des vorläufigen Haushaltsabschlusses 2019 mitteilte. Dieses Einnahmenplus sei vor allem auf "konjunkturbedingte Steuermehreinnahmen" zurückzuführen.

Die Ausgaben betrugen 2019 letztlich 17,21 Milliarden Euro - 515 Millionen weniger als geplant. Hierzu hätten vor allem niedrigere Zinsausgaben geführt. Unter dem Strich übertraf der Haushaltsabschluss demnach wegen der Mehreinnahmen und der geringeren Ausgaben die Planungen um 1,019 Milliarden Euro.

250 Millionen davon will das Land in die Haushaltssicherungsrücklage stecken, die Schulden des Landes sollen um 859 Millionen gemindert werden, geplant war ursprünglich laut Ministerium eine Tilgung um 90 Millionen. Der Steuerzahlerbund forderte Entlastungen für Bürger, beispielsweise in Form einer Senkung der Grunderwerbssteuer. Es sei zwar sinnvoll, das Gros des Überschusses in den Schuldenabbau zu stecken, teilte Präsident Rainer Brüderle mit. Unsinnig sei es dagegen, weitere 250 Millionen in die Rücklage zu stecken, die dann spätestens zum Jahresende die Milliardengrenze sprengen würde.