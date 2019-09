Magdeburg (dpa/sa) - Die Fraktionen von SPD und Linken haben einen Vorstoß des Bundes der Steuerzahler Sachsen-Anhalt heftig kritisiert, mit dem der Einsatz von Steuergeldern für den Neubau einer Synagoge in Magdeburg infrage gestellt wurde. "Wie man sich in einer Situation, in der sich Berichte über antisemitische Vorfälle in Deutschland häufen, als Steuerzahlerbund ausgerechnet dieses Vorhaben herauspicken kann, ist mir ein Rätsel, und ich finde es instinktlos", erklärte Katja Pähle, Vorsitzende und religionspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion am Freitag in Magdeburg. Wulf Gallert, der religionspolitische Sprecher der Linken, meinte: "Manchmal würde ein Blick in die Geschichtsbücher auch für den Bund der Steuerzahler hilfreich sein."

Für die neue Synagoge sind 2,8 Millionen Euro Fördermittel vom Land eingeplant. Der Steuerzahlerbund hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass aus seiner Sicht noch viele Fragen offen seien. Dabei gehe es unter anderem um "die Klärung der grundsätzlichen Frage der Förderung eines Neubaus, obwohl jährlich steigende öffentliche Zuschüsse an die Religionsgemeinschaften fließen".