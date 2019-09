Magdeburg (dpa/sa) - Die Pläne der schwarz-rot-grünen Landesregierung, die Grunderwerbsteuer zu erhöhen, stößt bei den Abgeordneten der eigenen Parteien auf Widerstand. Die CDU-Vertreter im Landtag lehnten die Idee bei einer Sitzung am Dienstagnachmittag mehrheitlich ab, wie eine Fraktionssprecherin am Abend sagte.

Auch die SPD-Abgeordneten sind ungehalten. Im Koalitionsvertrag sei eine solche Steuererhöhung ausgeschlossen, sagte ein Fraktionssprecher nach einer Sitzung der Sozialdemokraten. Diese Abmachung könne die Regierung nicht einfach ohne Rücksprache mit den Abgeordneten der drei Regierungsfraktionen einkassieren.

Zuvor hatten Ministerpräsident Reiner Haseloff und Finanzminister Michael Richter (CDU) angekündigt, die Grunderwerbsteuer auf 6,5 Prozent anheben zu wollen. Derzeit werden beim Kauf von Immobilien im Land 5 Prozent des Kaufpreises fällig. Grund ist, dass die Regierung sonst keinen rechnerisch ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann. Die Erhöhung soll pro Jahr 60 Millionen Euro zusätzlich bringen.

Insgesamt will Haseloffs Ministerriege so viel Geld ausgeben wie nie zuvor. Nächstes Jahr sollen es 11,7 Milliarden Euro sein, im Jahr 2021 dann 11,9 Milliarden Euro. Neben der Steuererhöhung will die Regierung dafür auch die Finanzpolster nahezu aufbrauchen.

Am Donnerstag will das Kabinett nach Angaben von Regierungschef Haseloff diese Pläne formal beschließen. Ob dieser Zeitplan angesichts des Widerstands der eigenen Abgeordneten so bleibt, ist fraglich. Es wird damit gerechnet, dass die Kritikpunkte in Gesprächen mit den Abgeordneten ausgeräumt werden müssen. Denn das letzte Wort in Haushaltsfragen hat der Landtag.