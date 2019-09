Landesregierung will Grunderwerbsteuer erhöhen

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Landesregierung will die Grunderwerbsteuer erhöhen, um den nächsten Haushalt zu finanzieren. Das kündigten Ministerpräsident Reiner Haseloff und Finanzminister Michael Richter (beide CDU) am Dienstag nach den abschließenden Verhandlungen für den Etat 2020 und 2021 an. Konkret soll die Steuer um einen Punkt auf 6,5 Prozent angehoben werden. Das bringe der Landeskasse pro Jahr etwa 60 Millionen Euro.

Die Steuer müssen all jene zahlen, die sich eine Immobilie kaufen. Werden die Pläne umgesetzt, gehört Sachsen-Anhalt zu den Ländern mit der höchsten Grunderwerbsteuer. Derzeit liegt die Spanne zwischen 3,5 Prozent, die etwa in Sachsen fällig sind, und 6,5 Prozent.

Das schwarz-rot-grüne Kabinett einigte sich nach monatelangen Verhandlungen am Dienstag auf einen Entwurf für den letzten Doppelhaushalt seiner Amtszeit. Er soll 11,7 Milliarden Euro im nächsten und 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 betragen. Das ist so viel Geld wie nie zuvor in der Landesgeschichte.