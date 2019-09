Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts schwarz-rot-grüne Regierung hat sich nach Angaben von Ministerpräsident Reiner Haseloff auf einen Doppelhaushalt geeinigt. "Wir haben alle wesentlichen Knackpunkte abgeräumt", sagte der CDU-Politiker am Dienstag. Es sei gelungen, "ein ausgewogenes Paket hinzubekommen". Dazu will die Regierung allerdings auch die Steuerzahler stärker zur Kasse bitten - und die Rücklagen für schlechte Zeiten plündern. Eine Übersicht über die Pläne zum Haushalt:

DARUM GEHT'S: "Wir haben rund gerechnet zwei Mal zwölf Milliarden Euro zur Verfügung", sagte Haseloff. Das ist so viel Geld wie noch nie. Das liegt vor allem am jahrelangen Wirtschaftsaufschwung in Deutschland, der sprudelnde Steuereinnahmen bringt. Zum Vergleich: Beim ersten Doppelhaushalt 2017/2018 knackte Haseloffs Kabinett erstmals in der Landesgeschichte die 11-Milliarden Marke. Es ist der letzte Haushalt der Kenia-Koalition. Alle Projekte, die jetzt nicht finanziert werden, fallen weg. Dafür müssen sich CDU, SPD und Grüne letztlich im Wahlkampf für die Landtagswahl 2021 verantworten.

DER PLAN: Haseloff spricht von einem "umfangreichen Maßnahmenpaket". So soll der Lehrermangel an Schulen durch mehr Stellen eingedämmt werden. "Alles, was der Markt hergibt, kann eingestellt werden", sagte der Regierungschef. Nach langem Ringen soll auch die Schulsozialarbeit gesichert werden, wie Haseloff ankündigte. Bisher werden die 380 Stellen im Land mit EU-Mitteln finanziert. Wenn das ab nächstem Jahr nicht mehr möglich ist, will Sachsen-Anhalt sie aus eigener Tasche finanzieren. Die zwischenzeitlich diskutierte Verdoppelung der Stellen wurde laut Haseloff jedoch gestrichen.

Rund 16 Prozent des Haushaltsvolumens will die Landesregierung für Investitionen ausgeben. Allein für Baumaßnahmen seien fast 150 Millionen Euro vorgesehen, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU). Als Beispiele nannte er das neue Herzzentrum der Uniklinik Magdeburg, die Sanierung der Landesbereitschaftspolizei und die Dauerbaustelle auf dem Polizeigelände in Magdeburg.

DIE TRICKS: Um überhaupt einen Haushalt vorzulegen, bei dem zumindest rechnerisch Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind, musste der Finanzminister einige Tricks anwenden. Anfangs lag die Lücke bei 2,4 Milliarden Euro, nur 1,2 Milliarden Euro konnten in den Verhandlungen weggestrichen werden. Trotz Rekordsteuereinnahmen will die Landesregierung nun Steuern erhöhen und Finanzpolster abschmelzen.

Geplant sei, die Grunderwerbsteuer auf 6,5 Prozent anzuheben, kündigte Richter an. Das sind 1,5 Punkte mehr als bisher und soll 60 Millionen Euro einbringen. Jeder, der eine Immobilie kauft, muss die Steuer zahlen. Die Spanne in den Bundesländern reicht von 3,5 Prozent, etwa in Sachsen, bis 6,5 Prozent.

Zudem sollen 200 Millionen Euro sollen aus der allgemeinen Rücklage kommen, die dann fast leer ist. Auch die Steuerschwankungsreserve, die eigentlich für sinkende Steuereinnahmen angespart wird, soll angetastet werden: 400 von 520 Millionen Euro sind eingeplant. "Das tut auch einem Finanzminister weh", sagte Richter.

DER ZEITPLAN: Noch ist der Haushaltsplan nicht besiegelt. Die Ministerinnen und Minister beraumten nach ihrer grundsätzlichen Einigung einen Zusatztermin am Rande des Landtags am Donnerstag an, um ihn tatsächlich zu beschließen. Ziel ist, den Haushalt im Oktober in den Landtag einzubringen. Theoretisch könnte er dann noch rechtzeitig verabschiedet werden, damit er zum 1. Januar gilt.

Auf den Landtagsfluren herrscht bei einigen Skepsis, ob das wirklich realistisch ist. Schon voriges Jahr hatten sich die Abgeordneten beschwert, dass sie den Entwurf der Regierung so spät bekamen, dass sie nur mit vielen Überstunden sicherstellen konnten, dass der Etat pünktlich zum Jahresende grünes Licht bekommt.

DIE KRITIK: "In einer Zeit, in der die Steuereinnahmen ständig neue Rekorde brechen, werden die Rücklagen geplündert und Steuern erhöht", kritisierte der Präsident des Landesrechnungshofs, Kay Barthel.

"Was uns präsentiert wurde, ist schwach und tut Sachsen-Anhalt nicht gut", sagte die Haushaltsexpertin der Linken, Kristin Heiß. Derzeit seien viele Dinge noch unklar, etwa die Höhe der künftigen EU-Förderung oder mit wie viel Geld Sachsen-Anhalt die Strukturhilfen für den Kohleausstieg oder das Klimapaket der Bundesregierung zur Senkung des CO2-Ausstoßes mitfinanzieren müsse. "Ich habe nicht den Eindruck, dass für die vielen Unsicherheiten vorgesorgt ist."