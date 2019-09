Magdeburg (dpa/sa) - Im Ringen um den nächsten Doppelhaushalt für Sachsen-Anhalt zeichnet sich noch keine Lösung ab. Bei einem Treffen des Koalitionsausschusses hätten sich CDU, SPD und Grüne darauf verständigt, dass es keine Steuererhöhungen geben soll, sagte Grünen-Landtagsfraktionschefin Cornelia Lüddemann am Montagnachmittag. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart. Laut der SPD-Fraktionsvorsitzenden Katja Pähle hat der Koalitionsausschuss am Montag einen Beratungsprozess über den Haushalt begonnen. Gemeinsame Schwerpunkte sollten eine Rolle spielen ebenso wie mögliche Spielräume. Der Koalitionsausschuss komme am 15. Oktober wieder zusammen.

Die Landesregierung hatte in der vergangenen Woche einen Haushalt mit Rekordausgaben samt Steuererhöhung und Griff in die Notreserven präsentiert. 2020 sollen demnach 11,7 Milliarden Euro ausgegeben werden, im Jahr 2021 dann 11,9 Milliarden Euro. Um die Ausgabenwünsche des letzten Landeshaushalts vor der für 2021 geplanten Landtagswahl zu erfüllen, sollte die Grunderwerbssteuer um 1,5 Punkte auf 6,5 Prozent angehoben werden. Gut 600 Millionen Euro sollen zudem aus den Reserven genommen werden, die für schlechte Zeiten vorgesehen sind. Ein Proteststurm war die Folge. Selbst die CDU-Fraktion stimmte mit großer Mehrheit gegen die Steuererhöhung.

Die einzelnen Ministerien waren zuletzt aufgerufen, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Am Montag wurden zunächst keine Hinweise auf mögliche Ergebnisse öffentlich.