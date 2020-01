Königs Wusterhausen (dpa/bb) - Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat wegen der vielen Mitarbeiter, die in den Ruhestand gehen, vor Personalproblemen in den Finanzämtern gewarnt. "Wir werden uns sehr anstrengen müssen, um den notwendigen Nachwuchs zu gewinnen und den Finanzämtern regelmäßig ausreichend Personal zuzuführen", sagte Lange bei einem Besuch beim Aus- und Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung in Königs Wusterhausen, wie das Finanzministerium am Montag mitteilte.

Ein Ministeriumssprecher sagte auf Nachfrage, dass der öffentliche Dienst einen "massiven generationellen Umbruch" erlebe. In Brandenburgs Finanzämtern fehlten bereits jetzt rund 200 Mitarbeiter. Daher sei die Ausbildung der Nachwuchskräfte in Königs Wusterhausen so wichtig. Gleichzeitig gab der Sprecher Entwarnung: Trotz der Personallücke werde es nicht zu Einschränkungen etwa bei der Bearbeitung von Steuererklärungen kommen.

In Königs Wusterhausen werden künftige Finanzbeamte für die Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Berlin sowie für den Bund ausgebildet. An dem Standort angesiedelt sind unter anderem die Fachhochschule für Finanzen, die Landesfinanzschule und das Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung.