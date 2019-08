Kiel (dpa/lno) - In die Debatte um die hohe Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein kommt neue Bewegung. "Unser Ziel ist die Reduzierung der bundesweit höchsten Steuerbelastung für den Erwerb von Immobilieneigentum in unserem Land", sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch am Freitag. Mit dem vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachten Gesetzentwurf zur Änderung der Grunderwerbsteuer werde die wesentliche Voraussetzung aus dem Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und FDP erfüllt, die Steuer im Norden zu ändern. Hier gilt der bundesweit höchste Satz von 6,5 Prozent.