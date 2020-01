Berlin/Kiel (dpa) - Mit der Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern zu diesem Jahr fließen 253 Millionen Euro mehr in Schleswig-Holsteins Landeskasse. Nach einer Modellrechnung des Bundesfinanzministeriums erhalten die Länder insgesamt rund 9,64 Milliarden Euro zusätzlich vom Bund. Dies geht aus der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Im Gegenzug für die zusätzlichen Mittel bekommt der Bund mehr Kompetenzen etwa in der Steuerverwaltung oder bei Investitionen in Schulen und Straßen.

Im Durchschnitt werden die Länder mit 116 Euro pro Einwohner zusätzlich entlastet. Bei Schleswig-Holstein sind es 87 Euro. Auf einen geringeren Pro-Kopf-Wert kommen nur vier Länder. Nordrhein-Westfalen erhält mit 81 Euro pro Kopf am wenigsten dazu. Am stärksten profitieren Bremen mit rund 704 Euro pro Einwohner und das Saarland mit 490 Euro. Beide Länder werden besonders unterstützt, weil sie Sanierungshilfen von je 400 Millionen Euro bekommen. Damit sollen beide Länder ihre übermäßigen Schulden abbauen und die Wirtschaft stärken.