Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr 59 Millionen Euro mehr Steuern einnehmen als erwartet. Das geht aus der November-Steuerschätzung hervor, die Finanzministerin Monika Heinold am Dienstag in Kiel veröffentlichte. Die Prognose lasse auf einen guten Haushaltsabschluss für 2019 hoffen, sagte Heinold. Die zusätzlichen Einnahmen sollen in das Sondervermögen Impuls fließen. Es dienst der Modernisierung der Infrastruktur des Landes. Für 2020 werden Einnahmen in Höhe von 10,95 Milliarden Euro erwartet. Das entspricht weitgehend unverändert den im Haushaltsentwurf auf Basis der Mai-Schätzung veranschlagten Einnahmen. Nach der Mai-Schätzung wird das Land bis zum Jahr 2023 fast 700 Millionen Euro Steuern weniger einnehmen als noch 2018 angenommen.