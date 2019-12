Hannover (dpa/lni) – Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte Niedersachsens für Personal sind weiter gestiegen. Das Land, die Kommunen und die Sozialversicherer haben 2018 zusammen fast 20,9 Milliarden Euro für aktive und frühere Mitarbeiter aufgewendet. Das sind nach Angaben des Landesamts für Statistik (LSN) 4,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Allein das Land hatte nach Angaben des Finanzministeriums in Hannover 14,48 Milliarden Euro an Personalausgaben. Darin enthalten sind die Kosten für die Beschäftigten bei den Landesbetrieben. Der Betrag werde in diesem Jahr voraussichtlich auf rund 15,33 und 2020 auf etwa 15,96 Milliarden Euro ansteigen, sagte ein Sprecher.

Die Mehrausgaben seien im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen und die Anhebung der Bezüge der Beamten und der Pensionsempfänger und die von der Landesregierung beschlossenen Sonderzahlungen zurückzuführen. Diese Zahlungen von jährlich mehreren Hundert Euro für Beamte sollten den öffentlichen Dienst attraktiver machen, erklärte der Ministeriumssprecher. Zudem steige der Anteil der Versorgungsausgaben weiter an, weil sich die Lebenserwartung und auch die Zahl der Versorgungsempfänger erhöhten.

Bundesweit verwendeten Länder, Kommunen und Sozialversicherungen 39,9 Prozent der Ausgaben für Personal, wie das LSN im aktuellen Niedersachsen-Monitor berichtet. Niedersachsen rangiere dabei im Ländervergleich mit 43,8 Prozent über dem Durchschnitt. 2017 hatte diese sogenannte Personalausgabenquote in Niedersachsen noch bei 44,4 Prozent gelegen.

Bei den Personalausgaben je Einwohner rangierte Niedersachsen mit 2618 Euro unter dem Bundesdurchschnitt von 2657 Euro. Die höchsten Werte wiesen hier Hamburg (3509) und Bremen (3252 Euro) auf. Die in Relation wenigsten Personalausgaben hatte Thüringen (2317 Euro je Einwohner).