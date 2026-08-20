Sie hat ihr Kind noch eben in den Kindergarten gebracht, erzählt Natascha Wegelin, während sie in einem Coworking-Büro im Prenzlauer Berg Platz nimmt. Währenddessen filmt eine ihrer 25 Mitarbeiterinnen sie für ihren Instagram-Account. Dort tritt die 41-Jährige als Madame Moneypenny auf und ist mit ihren 312 000 Followern eine der bekanntesten Finfluencerinnen Deutschlands. Jener Influencer, die mit Finanztipps auf Social-Media-Plattformen ein Millionenpublikum erreichen – und immer wieder in der Kritik stehen.
Reden wir über Geld„Mein Kind hat mich wohl ein paar Millionen Euro gekostet“
Lesezeit: 8 Min.
Natascha Wegelin, besser bekannt als Madame Moneypenny, erreicht ein Millionenpublikum mit Finanztipps auf Social Media. Ein Gespräch über Mutterschaft, das Frauenbild der AfD und die Frage, wie reich sie wirklich ist.
Interview von Valerie Höhne und Anna Lea Jakobs, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema