Kommentar von Victor Gojdka

Als die Abiturientin Naina twitterte, löste sie mit nur 134 Zeichen eine nationale Debatte aus. "Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen", schrieb die Kölner Schülerin 2015 kurz vor ihren Prüfungen. "Aber ich kann 'ne Gedichtanalyse schreiben. In vier Sprachen." Fast zehn Jahre später hat sich an vielen Schulen nur wenig geändert, noch immer heißt es auf den Lehrplänen zumeist Böll statt Börse. Dabei müssten Themen von A wie Aktien bis Z wie Zinseszins ebenso flächendeckend in der Schule gelehrt werden, am besten als eigenes Fach.