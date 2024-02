Bitcoin-Logo vor einem Café in Buenos Aires. Bezahlen kann man weiterhin kaum mit der Währung, dafür wird sie wieder wertvoller.

Bitcoin-ETFs lösen in den USA einen Run auf die Kryptowährung aus. Bislang folgte auf Rekorde immer der Absturz. Aber diesmal sehen Experten Gründe für Optimismus.

Von Max Muth

Der Bitcoin-Kurs steht zum dritten Mal über der 50 000-Dollar-Marke. Im März 2021 war die Währung zum ersten Mal so viel wert, dann folgte eine Halbierung. Auch nach dem zweiten Höhenflug im Herbst 2021 ließ die Ernüchterung nicht lange auf sich warten. Und dieses Mal? Ist alles anders, behaupten jedenfalls Bitcoin-Fans und Experten. Zum Beispiel Eric Demuth. Der 37-Jährige ist Mitgründer und Chef der größten europäischen Kryptoplattform Bitpanda, die in Wien ansässig ist. Anders als 2021 sei der aktuelle Run ein seriöser, glaubt Demuth: "Es gibt keine Hektik an den Märkten, keine überhitzten Coins und keinen Social-Media-Hype. Wir sehen das Ergebnis einer stetig steigenden Nachfrage nach digitalen Assets."