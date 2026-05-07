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FinanzindustrieSo könnte der Versicherer-Wechsel einfacher werden, aber nur vielleicht

Lesezeit: 6 Min.

Der Austausch von Daten ist für Versicherer essentiell, aber auch kompliziert. Die EU will das  Verfahren mit einer neuen Verordnung vereinfachen.
Der Austausch von Daten ist für Versicherer essentiell, aber auch kompliziert. Die EU will das  Verfahren mit einer neuen Verordnung vereinfachen. Jan Woitas/Deutsche Presse-Agent

Mit wenigen Klicks eine günstigere Autopolice abschließen? Eine neue EU-Verordnung könnte das möglich machen. Doch Verbraucherschützer und Finanzkonzerne leisten Widerstand gegen das Vorhaben.

Von Anja Hall, Köln

Wer kennt das nicht: Der Kfz-Versicherer kündigt per Brief eine Prämienerhöhung an. „Ich sollte wechseln“, denkt man sich. Eine kurze Internetsuche führt zu einem anderen Versicherer oder zu Vergleichsportalen wie Check24 oder Verivox. Dann wird es mühsam: Benötigt werden Angaben zum Fahrzeug, Datum der Erstzulassung, Vorversicherung, Schadenfreiheitsklasse. Im Schnitt sind es 50 Datenpunkte, die man aus Fahrzeugschein und Versicherungsvertrag zusammensuchen muss. Wer nicht ernsthaft wechseln will, gibt entnervt auf.

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