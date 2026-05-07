Wer kennt das nicht: Der Kfz-Versicherer kündigt per Brief eine Prämienerhöhung an. „Ich sollte wechseln“, denkt man sich. Eine kurze Internetsuche führt zu einem anderen Versicherer oder zu Vergleichsportalen wie Check24 oder Verivox. Dann wird es mühsam: Benötigt werden Angaben zum Fahrzeug, Datum der Erstzulassung, Vorversicherung, Schadenfreiheitsklasse. Im Schnitt sind es 50 Datenpunkte, die man aus Fahrzeugschein und Versicherungsvertrag zusammensuchen muss. Wer nicht ernsthaft wechseln will, gibt entnervt auf.