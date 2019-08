Acht Monate stand die Bayernoil-Raffinerie in Neuburg an der Donau still. Nach einer schweren Explosion und einem Großbrand am 1. September 2019 konnte die Anlage erst Anfang Mai dieses Jahres wieder gestartet werden. Bei dem Unfall waren 15 Menschen verletzt worden, mehr als 1000 umliegende Häuser wurden durch die Druckwelle beschädigt. Führender Versicherer war die Hannoveraner Gesellschaft HDI Global, daneben war die Oil Insurance Limited betroffen, ein Unternehmen, das Anbietern aus der Energiebranche gehört. Die endgültige Schadenhöhe ist noch unklar, Schätzungen reichen von 100 Millionen Euro bis 500 Millionen Euro, der HDI will sich dazu nicht äußern. Für den Versicherer lieferte der Großschaden im vergangenen Jahr ein gutes Argument für die anstehenden Verhandlungen mit den Kunden. Kurz zuvor hatte er angekündigt, für 20 Prozent seiner Verträge die Prämien bis 2020 um 20 Prozent erhöhen zu wollen.

Jahrelang waren die Preise in der Feuerversicherung für Industriekunden niedrig. Mittlerweile hat bei den Versicherern ein Umdenken eingesetzt. Bei den Vertragserneuerungen Anfang 2019 erhöhten die Anbieter bereits die Prämien - teilweise deutlich. "Vorreiter war der HDI, der Markt hat dann nachgezogen", sagt Kai-Frank Büchter, der beim Versicherungsmakler Aon Vorsitzender der Geschäftsführung ist.

Manche Firmen werden von den Versicherern abgelehnt

Die Versicherer können gute Gründe anführen für die steigenden Preise. Im vergangenen Jahr betrug die Schaden- und Kostenquote in der Industrie-Feuerversicherung 124 Prozent, sagt Büchter. Das heißt, dass die Versicherer für jeden Euro Prämie, den sie von ihren Kunden eingenommen haben, 1,24 Euro ausgegeben haben für Schäden, Verwaltungs- und Vertriebskosten. Die Industrie hat grundsätzlich Verständnis für die Nöte der Versicherer. "Wir wollen natürlich Versicherer haben, die überleben können, und die es auch in zehn Jahren noch gibt", sagt Christian Böhm, Versicherungschef bei der Freudenberg-Gruppe, die unter anderem als Automobilzulieferer tätig ist. Er betont aber auch: "Die Prämien wurden mit den Versicherern vereinbart, nicht die Kunden sind schuld an der Situation."

Nicht alle Unternehmen sind von der Forderung nach höheren Preisen gleich betroffen. Chemie, Recycling, Holz, Fleischverarbeitung, aber auch Galvanik - Unternehmen aus diesen Branchen müssen mit deutlich höheren Preisen für ihre Feuerversicherung rechnen, wenn die Anbieter sie nicht sogar ganz ablehnen. Diese Branchen sind bei den Versicherern schon seit Jahren nicht sehr beliebt, einzelne Gesellschaften lehnten manche der Risiken komplett ab. "In diesen Sparten gab es in den vergangenen Jahre einige Großschäden", sagt Aon-Makler Büchter. "Jetzt ist der Druck extrem hoch."

Laut Büchter müssen in diesen Branchen auch Unternehmen, die in den vergangenen Jahren keine Schäden hatten, mit steigenden Preisen rechnen. "Einige Versicherer erhöhen hier teils deutlich, als würden sie die Verträge gar nicht zeichnen wollen", sagt er. Im Schnitt verlangen die Gesellschaften 10 bis 15 Prozent mehr. Bei schadenbelasteten Verträgen flattern den Unternehmen auch schon mal Angebote mit dem dreifachen Preis auf den Tisch, berichtet der Makler. Böhm von Freudenberg, der sich auch im Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft und im Bundesverband der deutschen Industrie um Versicherungsbelange kümmert, fordert Augenmaß von den Gesellschaften. "Vor einer Erhöhung der Prämie sollten alle anderen Möglichkeiten wie die Verbesserung des Brandschutzes oder höhere Selbstbehalte ausgeschöpft werden." Die Situation wird durch die Konsolidierung auf dem Markt verschärft. Während bis vor wenigen Jahren stetig frisches Kapital in den Markt strömte und neue Anbieter auf den deutschen Markt kamen, hat sich die Zahl der hierzulande tätigen Industrieversicherer zuletzt verringert. Axa hat den Rivalen XL übernommen, die Anbieter Amlin und Mapfre haben sich aus Deutschland verabschiedet, vor einigen Jahren ging schon die britische RSA.

Neben den steigenden Prämien sorgt ein weiteres Thema für Unmut bei den Unternehmen. Der Vorwurf an die Versicherer: Vor allem bei kleinen und mittelständischen Firmen verzögern sie im Schadenfall die Zahlungen so lange, bis die Kunden sich notgedrungen mit einem geringeren Betrag zufriedengeben. "Ich habe keine Statistiken, die das sauber beweisen", sagt Alexander Mahnke, Versicherungschef bei Siemens und Vorsitzender der Kundenlobby GVNW. "Auf der anderen Seite ist natürlich schon festzustellen, dass eher Fronten aufgebaut als Schäden reguliert werden." Er rät, dass Unternehmen bei der Auswahl eines Versicherers das Thema Schadenbearbeitung noch stärker berücksichtigen sollen.