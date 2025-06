Von Martin Wittmann, London

Vorab die wichtigste Prognose zum kommenden Wirtschaftstreffen im englischen Glastonbury: Das Wetter soll schön bleiben. Gute Nachrichten für die mehr als 200 000 Musikfans, die sich von Mittwoch an wieder in der Grafschaft Somerset in Südwestengland treffen, um bis Sonntagabend Bands, DJs, Sängerinnen und Sänger, aber auch Comedians, Tänzer, Poeten und Aktivisten zu sehen. Das Programm ist lang, der Hauptteil beginnt am Freitag, es treten unter anderem Charli XCX, Alanis Morissette und Fatboy Slim auf. Ökonomisch betrachtet ein Angebot, das traditionell eine riesige Nachfrage generiert. Die 373,50 Pfund (440 Euro) teuren Karten waren wie jedes Jahr innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, diesmal hat es 35 Minuten gedauert, bis die raren Güter alle vergeben waren.