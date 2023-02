Von Thomas Öchsner

Am Anfang, als Eon zum ersten Mal den Abschlag für die Fernwärme deutlich erhöht hat, war für Susanne Rauth die Welt noch in Ordnung. "Das wird nicht so schlimm, das bekommen wir schon hin, dachten wir damals", sagt sie. 31 Euro mehr im Monat sollten sie und ihr Mann für ihr Einfamilienhaus vom 1. Januar 2022 an zahlen, insgesamt 155 Euro im Monat für warmes Wasser und Fernwärme.