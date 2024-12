Moderne Smart-TVs machen ständig Bildschirmschnappschüsse, um zu erfahren, was wann geguckt wird. Wozu das gut sein soll und wie es sich verhindern lässt.

Von Helmut Martin-Jung, München

Ihr Fernsehhersteller weiß mehr über Sie, als Sie denken. Und natürlich hat das mit Geld zu tun. Viel Marge haben die Hersteller beim herrschenden Preiskampf nicht mehr. Also warum nicht Daten sammeln, selbst nutzen oder sogar verkaufen? In welchem Maß Daten abfließen und welche, das haben europäische Forscher vor Kurzem in einer Studie offengelegt.