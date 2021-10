Schwimmende Ferienhäuser auf dem Wasser des Geierswalder See in Sachsen. Wer würde da nicht gerne zuschlagen?

Von Thomas Öchsner

"Helle Ferienwohnung im Herzen von Binz. Katzensprung von der Strandpromenade entfernt. Terrasse, Garten, Strandkorb, Pkw-Stellplatz." So wird eine 68 Quadratmeter große Ferienimmobilie auf der Ostseeinsel Rügen zum Verkauf angeboten. Eine Einbauküche, ein Doppelbett im Schlafzimmer, ein Schrankklappbett im Wohnzimmer, die Münzwaschmaschine samt Trockner im Haus plus Safe gibt es unter anderem gleich mit dazu. Und die "gute Vermietbarkeit" wird auch angepriesen. All das hat seinen Preis. 465 000 Euro soll die Wohnung laut dem Inserat auf der Internetplattform Immowelt kosten - ohne Nebenkosten.