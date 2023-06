Die Sommerferien beginnen - und damit die Zeit, in der sich viele Schüler etwas dazuverdienen. Was erlaubt ist und was nicht.

Von Benedikt Peters, München

Was man nicht alles tat, als man jung war und das Geld zwar nicht brauchte, es aber unbedingt haben wollte. Für das neue Skateboard, diese eine Jeans, den ersten Urlaub allein. Es folgt eine Darstellung auf anekdotischer Basis aus der eigenen Schulzeit: Man kellnerte auf sogenannten "Ü-35-Partys", wo einem die Leute ausgesprochen alt vorkamen. Man jätete Unkraut und putzte Eingangstore. Man stapelte Kartons voller Christbaumständer auf Euro-Paletten, mitten im Juli.

An diesem Donnerstag beginnen die Sommerferien in Deutschland, Nordrhein-Westfalen macht den Anfang, und damit ist auch wieder Hochsaison für Ferienjobs. Wobei man bei dem Wort "Hochsaison" misstrauisch werden könnte, schließlich besagt eine verbreitete Weisheit über die Jugendlichen von heute, dass diese doch eh keine Lust mehr auf Arbeit hätten. Was die letzten auffindbaren Daten allerdings nicht bestätigen: 36 Prozent der 15- bis 18-Jährigen haben schon mal einen Ferienjob gemacht, so schreiben es etwa die Autoren der Jugendstudie Baden-Württemberg. Mehr als jeder Dritte also, immerhin. Einschlägige Internetportale wissen überdies zu berichten, welche Tätigkeiten besonders beliebt seien: Hundesitter etwa, Zeitungsausträger, und, natürlich: Eisverkäufer.

Derlei Beschäftigungen zählen zu den sogenannten "leichten Tätigkeiten", die für Jugendliche erlaubt sind - womit man mitten im Jugendarbeitsschutzgesetz wäre, das sämtliche Angelegenheiten rund um die Ferienjobs penibel regelt. Körperlich schwere und gefährliche Arbeiten sind grundsätzlich verboten: "Auf dem Gerüst herumklettern, Zement schleppen, am Hochofen stehen - so etwas geht nicht", sagt der Arbeitsrechtler Philipp Byers von der Kanzlei Dentons. Außerdem sollten die Arbeitgeber die Uhr genau im Blick behalten. 13- und 14-Jährige dürfen höchstens zwei Stunden am Tag arbeiten, in der Landwirtschaft sind drei Stunden erlaubt. Aber nur zwischen acht und 18 Uhr.

Den klassischen Ferienjob dürfen Jugendliche erst ab 15 Jahren verrichten, sie dürfen acht Stunden am Tag, 40 Stunden pro Woche arbeiten - allerdings, bis zum Alter von 17 Jahren, insgesamt nur vier Wochen im Jahr. Die Arbeitszeit muss zwischen sechs und 20 Uhr liegen, Ausnahmen gibt es nur für Gaststätten (bis 22 Uhr) und Mehrschichtbetriebe (23 Uhr). Und dann wäre da noch die Sache mit dem Geld, die dem Deutschen Gewerkschaftsbund bitter aufstößt: Der Mindestlohn, derzeit zwölf Euro die Stunde, gilt erst ab 18 Jahren; jüngere Schüler bekommen ihn nicht. Die "diskriminierende Ausnahme" müsse abgeschafft werden, fordert DGB-Jugendsekretär Kristof Becker. Was Arbeitgeber naturgemäß anders sehen - und darauf verweisen, dass nebenher arbeitende Schüler in der Regel nicht selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen müssen.

Manche elterliche Sorge mag überhaupt weniger dem Geld und eher den schulischen Leistungen gelten. Bleibt durch den Job nicht zu wenig Zeit zum Lernen? Eher nein, so sehen es zumindest Wissenschaftler, die den Zusammenhang vor einigen Jahren untersucht haben. Vielmehr seien es in der Regel die engagierteren Schüler, die nebenher arbeiteten. Die anderen hätten zwar mehr Freizeit, nutzten diese aber nicht, um mehr zu lernen - und blieben sogar häufiger sitzen.