Wenn bei Tom Schönbrodt das Telefon klingelt, sind es oft die gleichen Fragen. "Ist die Ware regional? Achten Sie auf Saisonalität? Bieten Sie Biofleisch an?" Schönbrodt, 36 Jahre, kennt das schon. Seit 2011 betreibt er das nachhaltige Catering "Green Glasses" in Berlin. Meist geht es um Lebensmittel, wenn Kunden anrufen. "Dabei hat jeder Kunde seine eigene Vorstellung von Nachhaltigkeit", sagt Schönbrodt. Der gelernte Koch aber definiert den Begriff viel weiter. Nachhaltigkeit bei Partys und Veranstaltungen, das fängt für ihn lange vor dem ersten Happen am Buffet an.

