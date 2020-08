Geldpolitik:Die Welt unternimmt ein gewagtes Experiment

Die US-Notenbank Fed will die Zinsen so lange bei null halten, bis die Wirtschaft wieder boomt. Eine lockere Geldpolitik ist jetzt keine Ausnahme mehr - sie wird zur Regel.

Kommentar von Markus Zydra

Viele Menschen haben eine feste Vorstellung vom Geld. Sie denken, es müsse erarbeitet werden, und sie finden, dass man Schulden zurückzahlen sollte. Diese deutsche Mentalität hielt nach Ausbruch der Finanzkrise 2009 unter dem Schlagwort "Schwäbische Hausfrau" Einzug in die internationale Politik. Deutschland hielt in Europa schlaue Vorlesungen über die Vorzüge des Sparens und staatlicher Haushaltsdisziplin.

Man sollte sich in diesen Tagen an diese Episode erinnern, um ein Gefühl zu bekommen für das epochale Experiment, das die Welt infolge der Corona-Krise quasi über Nacht gestartet hat. Plötzlich sind Billionen Euro da, wo doch noch kürzlich um Milliarden für Schulen und Digitalisierung gefeilscht wurde. Verständlicherweise hört man jetzt von Bürgern die mit erstauntem Blick vorgetragene Frage: Wo kommt das ganz Geld plötzlich her?

Die einfache Antwort: aus dem Nichts. Die Notenbanken stellen es per Knopfdruck bereit. Es funktioniert so: Die Regierungen der Industriestaaten nehmen Kredite an den Finanzmärkten auf, und die Zentralbanken kaufen diese Schuldscheine dort auf. Das haben sie in den letzten zehn Jahren auch schon getan. Doch jetzt, mit den Billionen zur Bekämpfung der ökonomischen Corona-Folgen, erreicht die Staatsfinanzierung eine neue Dimension - und einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt.

Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat am Donnerstag mit ihrem Strategiewechsel diese neue Epoche zementiert. Die US-Währungshüter wollen ihre Nullzinspolitik so lange fortsetzen, bis Vollbeschäftigung herrscht. Ob die Inflation dabei stark steigt, ob also die Kaufkraft der Menschen sinkt, ist den Währungshütern künftig nicht mehr so wichtig. Auch bei der EZB steht ein ähnlicher Strategiewechsel an - die Bank of Japan macht es schon seit 20 Jahren vor. Die lockere Geldpolitik wird endgültig nicht mehr die Ausnahme sein: Sie wird zur Regel.

Die Währungshüter kommen damit den Politikern zur Hilfe. Eine straffe Geldpolitik, etwa durch höhere Leitzinsen, könnte die zum Teil hoch verschuldeten Industriestaaten in finanzielle Schwierigkeiten bringen, manchen womöglich in die Pleite treiben. Also werden die Notenbanken ihre Nullzinspolitik fortsetzen und auch weiter Staatsanleihen kaufen. Die US-Notenbank kauft zusätzlich sogar "Junk-Bonds", also stark ausfallgefährdete Anleihen finanzschwacher Unternehmen, und die japanische Notenbank erwirbt Aktien, um die Börsen zu stützen. Wir erleben den Durchbruch einer Zentralbankwirtschaft, als Sammelstelle für die Schuldenberge der Welt.

Vielleicht ist magische Geldvermehrung tatsächlich die beste aller Lösungen

Nun muss man in dieser Entwicklung nicht nur Nachteile sehen. Die Geschichte kennt Fälle, in denen lockere Geldpolitik in die Hyperinflation führte; manchmal hat die Kooperation zwischen Notenbank und Politik aber auch leidlich funktioniert. Vielleicht ist es ja tatsächlich möglich, dass magische Geldvermehrung die beste aller Lösungen ist. In der Wirtschaftswissenschaft wird auch schon diskutiert, wie die Notenbanken diese Schulden eines Tages einfach streichen könnten, als ob da nie etwas gewesen wäre. Motto: Alles auf Null, um neu durchzustarten, denn kaum jemand glaubt, dass die Schuldenberge der Staaten, Unternehmen und Privathaushalte, die nun höher liegen als zum Ausbruch der Finanzkrise, zurückgezahlt werden könnten.

Die Welt unternimmt ein gewagtes Experiment. Das ist legitim, aber es sollte diskutiert werden. Die Bundesregierung beispielsweise spricht diese überlebenswichtige Funktion der EZB nicht an, sie und andere Euro-Staaten nehmen die Hilfen der Notenbank schweigend an. Die Experten wissen Bescheid um die Risiken der neuen Zentralbankwirtschaft, die Bevölkerung sollte sie auch kennen.