US-Präsident Donald Trump desavouiert den Chef der US-Notenbank Federal Reserve seit Tagen in aller Öffentlichkeit. Er bezeichnete Jerome Powell als „großen Versager“, weil dieser sich weigert, die Leitzinsen rasch zu senken. Trump droht Powell unverhohlen mit der Entlassung. An den Finanzmärkten geht die Furcht um. Sollte Trump die Notenbank kapern, wäre die politische Unabhängigkeit der Institution Geschichte. Das Vertrauen der internationalen Investoren in die Stabilität des Dollars, in die amerikanischen Staatsanleihen und die gesamte US-Wirtschaft würde verloren gehen.