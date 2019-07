10. Juli 2019, 17:05 Uhr Geldpolitik Fed will wohl Leitzins senken

Powell sagt, man müsse angemessen auf die angespannte Wirtschaftslage reagieren.

Anleger interpretieren das als Ankündigung, die Zinsen zu senken. Die Börsen in den USA und in Deutschland reagieren prompt.

Es wäre die erste Senkung der Leitzinsen seit der Finanzkrise: US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Hoffnung auf niedrigere Zinsen an den Börsen wieder bestärkt. Anleger deuteten seine Aussagen im Rahmen seiner halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress am Mittwoch als Signal für rasche Zinssenkungen. Viele meinen, das könnte schon Anfang des Monats geschehen.

Powell erklärte laut vorab veröffentlichtem Redetext, die Fed stehe bereit, "angemessen zu handeln", um nachhaltiges Wachstum zu sichern. Der internationale Handelskonflikt und die schwache Weltwirtschaft lasteten weiter auf dem Konjunkturausblick. Hinzu komme die Gefahr, dass sich die gedämpfte Inflation noch hartnäckiger halten könne als erwartet und sich somit nicht als vorübergehendes Phänomen erweise. Außerdem hätten sich Investitionen "spürbar verlangsamt" und das Wirtschaftswachstum habe ein mäßigeres Tempo angeschlagen.

Für viele Marktteilnehmer ist eine US-Zinssenkung im Juli so gut wie sicher. Der Dollar wertete am Mittwoch an den Devisenmärkten deutlich ab, dafür stieg der Wert des Euros. Die Börsen in den USA und in Deutschland reagierten auch: Der Dow Jones steht jetzt so hoch wie seit dem vergangenen Mittwoch nicht mehr. Der Dax konnte seine Verluste von heute ausgleichen.

Trump fordert schon länger eine Zinssenkung von Powell. Die letzte liegt mehr als zehn Jahre zurück - im Dezember 2008. Trump hat der Fed immer wieder vorgeworfen, mit zu hohen Zinsen den Aufschwung zu gefährden. Er hält die unabhängigen Währungshüter für ahnungslos.