1. August 2019, 07:57 Uhr Nach Leitzins-Senkung Trump keilt gegen Powell, Eurokurs sackt ab

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat an der Wall Street für Kursverluste gesorgt, auch der Eurokurs sackt ab.

US-Präsident Trump kritisiert die Zinssenkung der Fed als unzureichend: Fed-Chef Jerome Powell habe die USA einmal mehr "im Stich gelassen".

Der Eurokurs ist nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung fiel im asiatischen Handel bis auf 1,1034 Dollar - so wenig hatte der Euro zuletzt im Mai 2017 gekostet.

Auch der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag wohl niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 12 189 Punkten geschlossen.

Die Fed hat am Mittwochabend deutscher Zeit den Leitzins erwartungsgemäß um einen Viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent gesenkt. Notenbankchef Jerome Powell schloss weitere Zinssenkungen zunächst zwar nicht aus, dämpfte die Erwartungen der Märkte jedoch deutlich: Die jetzige Zinsanpassung sei etwas anderes als "der Beginn eines langen Senkungszyklus".

Trump: Powell hat die USA einmal mehr "im Stich gelassen"

An der Wall Street sorgte diese Aussage prompt für Kursverluste: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor bis zum Börsenschluss 1,2 Prozent und kam auf 26 864 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab 1,1 Prozent auf 2980 Zähler nach. Beide Inizes verzeichneten ihren höchsten Tagesverlust seit dem 31. Mai.

US-Präsident Donald Trump kritisierte den Schritt der Fed umgehend als unzureichend. Die Märkte hätten darauf gehofft, dass dies der "Beginn eines langen und aggressiven Zyklus von Zinssenkungen" sei, schrieb Trump auf Twitter. Dies sei nötig, um die um die Wettbewerbsfähigkeit der USA zu stärken. Notenbankchef Jerome Powell habe die USA einmal mehr "im Stich gelassen", so Trump. Er hatte schon vor der Fed-Entscheidung für eine drastischere Zinssenkung geworben.