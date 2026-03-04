Zum Hauptinhalt springen

FDP-Generalsekretärin Nicole BüttnerDie KI-Expertin, die alles kann – außer Wahlkampfreden

Lesezeit: 3 Min.

Nicole Büttner beim Bundesparteitag der FDP im Mai vergangenen Jahres, der sie zur Generalsekretärin gewählt hat.
Nicole Büttner beim Bundesparteitag der FDP im Mai vergangenen Jahres, der sie zur Generalsekretärin gewählt hat. Bernd von Jutrczenka/dpa

Nicole Büttner berät Dax-Konzerne und soll die FDP retten. In der Wirtschaft ist sie erfolgreich, in der Politik steht sie unter Druck. Über eine Frau zwischen zwei Welten – und eine haarige Wette.

Von Bastian Brinkmann

Am Anfang hat FDP-Chef Christian Dürr seine Generalsekretärin gut versteckt. Er wollte seine Kandidatin – modern! – live auf Instagram vorstellen. Aber der Livestream war schwer zu finden. Nur 109 Menschen waren zugeschaltet, als Nicole Büttner als FDP-Generalsekretärin vorgestellt wurde. Das ist fast ein Jahr her. Mittlerweile erreichen Büttner und Dürr mehr Menschen, zumindest auf Instagram.

Zur SZ-Startseite

FDP
:Wenn Freiheit nur ein Wort ist

Kein Demokrat kann sich freuen, wenn eine demokratische Partei in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Aber genau das passiert gerade mit der FDP. Also: Wie kann ein Comeback gelingen? Moment, sagt der neue Chef, er überlege noch.

SZ PlusVon Bastian Brinkmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite