Am Anfang hat FDP-Chef Christian Dürr seine Generalsekretärin gut versteckt. Er wollte seine Kandidatin – modern! – live auf Instagram vorstellen. Aber der Livestream war schwer zu finden. Nur 109 Menschen waren zugeschaltet, als Nicole Büttner als FDP-Generalsekretärin vorgestellt wurde. Das ist fast ein Jahr her. Mittlerweile erreichen Büttner und Dürr mehr Menschen, zumindest auf Instagram.
FDP-Generalsekretärin Nicole BüttnerDie KI-Expertin, die alles kann – außer Wahlkampfreden
Lesezeit: 3 Min.
Nicole Büttner berät Dax-Konzerne und soll die FDP retten. In der Wirtschaft ist sie erfolgreich, in der Politik steht sie unter Druck. Über eine Frau zwischen zwei Welten – und eine haarige Wette.
FDP:Wenn Freiheit nur ein Wort ist
Kein Demokrat kann sich freuen, wenn eine demokratische Partei in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Aber genau das passiert gerade mit der FDP. Also: Wie kann ein Comeback gelingen? Moment, sagt der neue Chef, er überlege noch.
Lesen Sie mehr zum Thema