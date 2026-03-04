Am Anfang hat FDP-Chef Christian Dürr seine Generalsekretärin gut versteckt. Er wollte seine Kandidatin – modern! – live auf Instagram vorstellen. Aber der Livestream war schwer zu finden. Nur 109 Menschen waren zugeschaltet, als Nicole Büttner als FDP-Generalsekretärin vorgestellt wurde. Das ist fast ein Jahr her. Mittlerweile erreichen Büttner und Dürr mehr Menschen, zumindest auf Instagram.